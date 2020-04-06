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En acı an! Telefondan izlettiler

Sakarya'da evde karantinada olduğu için kanser nedeniyle yaşamını yitiren babasının cenazesine katılamayan vatandaş, akrabaları sayesinde babasının cenazesini cep telefonuyla canlı izledi.

18:51 -
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En acı an! Telefondan izlettiler

Akyazı’da yaşayan ve kanser tedavisi gören 80 yaşındaki İbrahim Rençber, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rençber’in cenazesi Yuvalak Caddesi’ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTO: İHA

Rençber’in Akyazı Belediyesinde zabıta olarak görev yapan oğlu Adnan Rençber ise, hastanede yanına giren kişi olarak tedbir amacıyla evde karantina altında olduğu için babasının cenazesine katılamadı.

Akrabaları babasının cenazesini Adnan Rençber’e cep telefonuyla canlı izletti. (İHA)

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