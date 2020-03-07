En anlamlı Kadınlar Günü mesajları ve sözleri! İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel mesajlar…

Dünya Kadınlar Günü 1857 yılında başlayan ABD’de tekstil fabrikasındaki grev sonucu 120 kişinin hayatını kaybetmesi ile ortaya çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınların ne kadar değerli oldukları bir kez daha ortaya koyacak kutlamalar gerçekleştirilecek. Birçok kişi bu özel günde Kadınlar Günü ile ilgili sözler ve mesajları sevdiklerine göndermek için araştırıyor. İşte Kadınlar Günü mesajları ve sözleri…

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; Kadınlar Günün kutlu olsun.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.