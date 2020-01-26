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En çok can kaybının yaşandığı mahallede yardımlar yetersiz

Elazığ depreminde şu ana kadar 11 can kaybıyla en çok can kaybının yaşandığı mahalle olan Mustafa Paşa mahallesinde yardımların yetersiz olduğu ortaya çıktı. Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmak; çadır, battaniye ve yiyecek konusunda sıkıntı çektiklerini belirterek, 200-250 kişinin dün geceyi parklarda, açıkta geçirdiğini söyledi.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
16:34 -
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En çok can kaybının yaşandığı mahallede yardımlar yetersiz

Depremin olduğu saatten itibaren olay mahallinde olduğunu belirten Muhtar Çakmak, “Halen enkaz çalışması devam ediyor. Ben oradayken bir cesedimiz daha vardı enkaz altında, çıkardılar mı henüz bilmiyorum. Çok sıkıntılar çektik. Tabi ki devlet yanımızdaydı. Ancak şuanda çadır, battaniye ve yiyecek konusunda sıkıntı var” dedi.

FOTO: DHA / Mustafa Paşa mahallesinde yıkılan binalardan biri

Ortada bir organizasyon eksikliği olduğunu belirten Çakmak, “Akşam isterseniz gelin camiyi ve okulları görün. Millet hep üst üste… Dün Allah razı olsun Kızılay başkanımız 100-150 tane battaniye gönderdi. Yeterli mi? Yetmiyor. Ben gece saat 4’e kadar parkları gezdim. Herhalde 200-250 tane vatandaşımız ateşin kenarında, yerde, altında bir şey yok şekilde yatmış. Orada biraz sıkıntılarımız var. Bunları devlet büyüklerimiz duysun” dedi.

Kentsel dönüşüm konusunda da konuşan Muhtar Yusuf Çakmak, “Mustafa Paşa Elazığ’ın ilk mahallelerinden biri. Maalesef Mustafa Paşa’ya şu ana kadar bir şey yapılmadı” dedi.

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