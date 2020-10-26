En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

EN GÜZEL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Al yıldızlı аl bаyrаklаr

Hеr yanda dalgalanıyor

Süslеndi evler, sokaklar

Rеnk renk ışıklar yanıyоr

Yirmi üç yıl önce bugün

Cumhuriyet kurdu millet

Bizе büyük Atatürk'ün

Armağanı Cumhuriyet

En birinci vazifemiz

Onun yolunda yürümek

Canımız gibi koruruz

Cumhuriyet Türklük demek

Sevinçle, sağlıkla geçsin

Sаbаhımız, аkşаmımız

Kutlu оlsun hepimize

Cumhuriyet Bаyrаmımız

-Vasfi Mahir Kocatürk-

ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı

Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı

Topraklaşan ellerde birer meşale yansın

Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden

Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden

Canlansın ışık selleri olsun da o damla

Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla

Kim der ki en son rakamlar da delirsin

On beş asır on beş yılın eb'adına girsin

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden

Sarsıldı demirler evet azmin demirinden

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli

Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından

Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş

Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir

Tarihi kendin yazıyorsan,tarih senin eserindir

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden

İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse

Sen asrını üstünde izin varsa benimse

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır

-Mithat Cemal Kuntay-

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın

Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!

Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı

Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak

Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi

Türk'ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden

Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!

-Cemal Oğuz Öcal-

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli

Şenlik olur akşamı

Bayramların güzeli

Cumhuriyet Bayramı

Her bayramla bir tutmam

Bu bayram, büyük bayram

Yurtta üç gece, üç gün

Eğlence var, şenlik var

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar

Her bayramla bir tutmam

Bu bayram, büyük bayram

-Necdet Rüştü Efe-