En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

EN GÜZEL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
CUMHURİYET
Al yıldızlı аl bаyrаklаr
Hеr yanda dalgalanıyor
Süslеndi evler, sokaklar
Rеnk renk ışıklar yanıyоr
Yirmi üç yıl önce bugün
Cumhuriyet kurdu millet
Bizе büyük Atatürk'ün
Armağanı Cumhuriyet
En birinci vazifemiz
Onun yolunda yürümek
Canımız gibi koruruz
Cumhuriyet Türklük demek
Sevinçle, sağlıkla geçsin
Sаbаhımız, аkşаmımız
Kutlu оlsun hepimize
Cumhuriyet Bаyrаmımız
-Vasfi Mahir Kocatürk-
ON BEŞ YILI KARŞILARKEN
Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı
Topraklaşan ellerde birer meşale yansın
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın
Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden
Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla
Kim der ki en son rakamlar da delirsin
On beş asır on beş yılın eb'adına girsin
Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden
Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli
Bir şey ele geçmez şerefin sade adından
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından
Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş
Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir
Tarihi kendin yazıyorsan,tarih senin eserindir
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden
Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse
Sen asrını üstünde izin varsa benimse
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır
-Mithat Cemal Kuntay-
ATATÜRK VE CUMHURİYET
Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın
Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!
Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı
Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!
Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak
Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!
Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından
Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!
Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi
Türk'ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!
Değildir zindan artık bize Anadolu'muz
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden
Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!
-Cemal Oğuz Öcal-
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli
Şenlik olur akşamı
Bayramların güzeli
Cumhuriyet Bayramı
Her bayramla bir tutmam
Bu bayram, büyük bayram
Yurtta üç gece, üç gün
Eğlence var, şenlik var
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar
Her bayramla bir tutmam
Bu bayram, büyük bayram
-Necdet Rüştü Efe-