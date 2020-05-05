En güzel Hıdırellez mesajları: Hıdırellez mesajları ve sözleri ile baharı kutlayın…

Bugün (5 Mayıs) Hıdırellez bayramının başladı tarih. İnanışa göre Hızır ve İlyas’ın bir araya geldiği bu 5 ila 6 Mayıs tarihleri arasında tutulacak bütün dilekler kabul olur. Birçok kültürde kutlanan Hıdırellez bayramı bu sene corona virüsü gölgesinde geçeği için büyük ateşler yakılmayacak ve ateşlerin üstünden atlanmayacak. Ancak yine de sevdikleriniz Hıdırellez coşkusunu yaşayabilirsiniz. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Hıdırellez mesajları…

HIDIRELLEZ MESAJLARI

– Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

– Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

– Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

– Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

– Hızır ile İlyas ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

– Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

– Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

HIDIRELLEZ ŞARKISI

Sezen Aksu'nun yazdığı ve seslendirdiği Hıdırellez şarkısının sözleri şöyle;

Bahar oldu aman

Al kese astım gül dalına

Adadım yarin adına

İki göz oda..

Dağ yeşil, dallar yeşil

Uyandılar bayrama

Her gönül şen

Bir benim bahtım kara..

Kokuyor buram buram

Fulyalar vakit tamam

Bir bana uğramadı

Bu bahar bayram..

Ağlama hıdrellez

Ağlama be bana

Acı ektim yerine

Aşk yeşerecek, yeşerecek

Başka bahara..

Ne yolu var ne izi

Tanıdık değil yüzü

Dilerim Allah'tan

Aşk sözün özü..

Sevdiğim yok, eşim yok

Ağardı bir gün daha

Ey benim şans yıldızım

Gülümse bana…