En güzel Ramazan Ayı mesajları… Sevdiklerinize Ramazan mesajları resimli olarak iletin…

Tüm İslam alemi, '11 Ayın Sultanı' Ramazan Ayı'na erişmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Dün akşam ilk kez niyet eden ve oruca başlayan Müslümanlar, uzakta olan sevdikleriyle de Ramazan Ayı coşkusunu paylaşmak istiyor. Corana virüsü sebebiyle sevdiklerimizle görüşmek hayli zor. Bunun için sosyal medyadan en güzel Ramazan mesajları gönderilmek isteniyor. İşte en güzel, en kısa, en anlamlı Ramazan Ayı mesajları…

EN GÜZEL RAMAZAN MESAJLARI

Ramzanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

İslаm’ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

“Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.” (Tirmizi, Savm 82, (807)

“Ramazanda Allah’i zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah’dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.” [Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a)]

“Allah'tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum'a 80)

“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

“Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir siperdir (kalkandır).”

“Oruç tutan kimsenin iki mutluluğu vardır; iftar vakti ve Kıyamet günü.”

Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.

“Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir.”

“İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.”

Mübarek Ramazan Ayi ; sana Vücudunun sihhat ve selameti olan “az yemege “.. .. Ruhunun sihhat ve selameti olan “günаhsiz olmаyа ”

Dininin sihhat ve selameti olan “Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya “vesile olsun.

*Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin… Hayırlı ramazanlar.

*Allah”ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…

*”Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem” arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun…

*Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.