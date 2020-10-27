En güzel ve en anlamlı 29 Ekim mesajları ve sözleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

– Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

– Benim nâçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

– Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.

– Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.



– Cumhuriyet’in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. ‘Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun’.

– Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

– Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın

Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!

Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı

Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak

Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!

Çekince Mehmetçik’ler kılıçları kınından

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi

Türk’ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!

Değildir zindan artık bize Anadolu’muz

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden

Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!

-Cemal Oğuz Öcal-



CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli

Şenlik olur akşamı

Bayramların güzeli

Cumhuriyet Bayramı

Her bayramla bir tutmam

Bu bayram, büyük bayram

Yurtta üç gece, üç gün

Eğlence var, şenlik var

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar

Her bayramla bir tutmam

Bu bayram, büyük bayram

-Necdet Rüştü Efe-