En son deprem kaç şiddetinde ve nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Dünyadaki en aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de vatandaşlar en son depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. Ülkemizde meydana gelen depremlerin merkez üssü, şiddeti ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Ülkemizde meydana gelen depremlerin bütün bilgilerini anlık olarak takip etmek mümkün…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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