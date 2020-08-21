En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Büyüklükleri ve derinlikleri değişebilen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Son depremlerin nerede olduğunu merak eden vatandaşlar, sayfamızdaki linkler üzerinden Türkiye'de meydana gelen son depremlerin detaylarına ulaşabilirler.

SON DEPREMLER

Deprem, şüphesiz hayatımızın gerçeklerinden ve kimi zaman maddi manevi kayıplara yol açan doğal bir afettir. Dünyanın neredeyse tamamında meydana gelen depremler ülkemizde de sıkça görülüyor.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER