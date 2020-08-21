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En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

İnternet kullanıcıları, son depremin nerede olduğunu merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen büyük ve küçük bütün depremleri kayıt altına alıyor ve liste halinde paylaşıyor. Ülkemizde birçok aktif fay hattı bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye'de deprem gerçeği her zaman canlı olarak gündemimizde yer alıyor.

12:29 -
Haberler Gündem
En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Büyüklükleri ve derinlikleri değişebilen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Son depremlerin nerede olduğunu merak eden vatandaşlar, sayfamızdaki linkler üzerinden Türkiye'de meydana gelen son depremlerin detaylarına ulaşabilirler.

SON DEPREMLER

Deprem, şüphesiz hayatımızın gerçeklerinden ve kimi zaman maddi manevi kayıplara yol açan doğal bir afettir. Dünyanın neredeyse tamamında meydana gelen depremler ülkemizde de sıkça görülüyor.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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