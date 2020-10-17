En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Avcılar'da meydana gelen depremin Kumburgaz Fayı üzerinden gerçekleştiğini duyurdu. Görür; “Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici.” açıklamasında bulundu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



