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En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Hafta içinde İstanbul Avcılar’da meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar son depremlerin nerede gerçekleştiğini öğrenmek istiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, birçok aktif fay hattı bulunan ülkemizde yaşanan son depremleri takipçileriyle paylaşıyor.

Güncellenme: 10:54, 17/10/2020
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En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Avcılar'da meydana gelen depremin Kumburgaz Fayı üzerinden gerçekleştiğini duyurdu. Görür; “Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici.” açıklamasında bulundu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Bilim Boğaziçi Üniversitesi deprem istanbul son depremler
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