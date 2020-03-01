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En son nerede deprem oldu? Dakika dakika son depremler listesi…

Türkiye'de ve dünyada her gün irili ufaklı onlarca deprem meydana geliyor. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesi...

10:04 -
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En son nerede deprem oldu? Dakika dakika son depremler listesi…

Ülkemizin bir çok noktasında sık sık depremler meydana geliyor. Meydana gelen depremlerin bazıları hissedilir derecede oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremleri dakika dakika paylaşıyor. Peki en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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