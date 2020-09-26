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En son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de hemen hemen her gün yer sarsıntıları meydana geliyor. Son olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde ufak büyüklükte birçok deprem meydana geldi. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

11:39 -
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En son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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