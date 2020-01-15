En son nerede deprem oldu? İşte dakika dakika son depremler ve büyüklükleri…

Her gün dünyada ve Türkiye’de onlarca deprem meydana geliyor. İlk ufaklı tüm depremleri ise rasathaneler liste halinde yayınlıyor. Haberimizden Türkiye ve çevresinde olan son dakika depremleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden son verileri öğrenebilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER