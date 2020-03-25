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En son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi ve büyüklükleri…

Türkiye genelindeki son depremlerin kaydedildiği bölgeleri anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verileriyle son depremleri dakika dakika görebilirsiniz. Peki en son nerede deprem oldu?

09:46 -
Haberler Gündem
En son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi ve büyüklükleri…

Deprem ülkeleri arasında yer alan ülkemizde hemen hemen her gün depremler meydana geliyor. Çoğunluğu hissedilemeyecek kadar küçük şiddetli olan depremler de vatandaşlarda korku ve endişe yaratabiliyor. Son depremler bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler Türkiye
Son güncelleme: 09:59 25.03.2020
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