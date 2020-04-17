‘En suçlu kişinin bile altından insan çıkar’

Haftalardır tartışılan infaz yasası geçtiğimiz gün Meclis'ten çıktı. Düzenlemenin mimarlarından olan AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu. İşte Özkaya'nın sözlerinden satır başları:

*İnfaz hukukun amacı kişinin ıslahı, iyileştirilmesi ve tekrar vatana, millete kazandırılmasıdır. Suç kötüdür, iyi suç yoktur. Toplumun, hukuk düzeninin meşru görmediği fiilin cezalandırılmasıdır.

*Biz, toplumun en ağır gördüğü, kırmızı çizgisiyle ilgili bir kategori yaptık. Kimsenin suçunu affetmedik. En suçlu kişinin bile kazısan altından insan çıkar.

*Diyelim ki 10 yıl koşullu salıvermesi vardı. 2 yıllık yeni suçtan ceza aldı, birinci suçtan 2.2 olmak üzere 4 yılını yatacak. 6 yıllık ceza alacak suç işlerse 12 yıl olacağı için birinci suçtan 10 yıl yatacak, ikinci kere mükerrer yani üçüncü suçu işlerse artık hiçbir koşullu salıvermeden yararlanamaz.

*Adam öldürmenin süreli halleri 1/2'ye inecek olunca Cumhurbaşkanımız, canavarca işlenen suçlar ve kadınlara yönelik suçlarda hassas olduğu için ‘bunları da ayıralım' dedi. Böylece adam öldürmeyi mevcut yerinde tuttuk.

*MİT Kanunu'nda ise mevcut durum 3/2 idi, onu aynı tuttuk. Daha aşağı indirmedik. Sonra salgın geldi. Bakanlığımız açık cezaevindeki tutukluların kanunla izinli sayılmasını, pandemi devam ederse 3 defa daha izin verilmesi konusunda yetki verdik. Kanun ihtiyaç olursa Meclis çözer.

GAZETECİ HAKARET EDİYOR

*Toplam tutuklu, hükümlü gazeteci sayısı 202 kişi. Bunun yüzde 70-75'i Fetö ve PKK. ‘Efendim gazeteci nasıl tutuklu olabilir, infazda indirim niye gazetecilere yok' deniliyor? Gazetecinin suç işleme özgürlüğü yok.

*Gazetecinin işleyebileceği en önemli suç nedir? Hakaret suçudur. Cumhurbaşkanına hakaret, TBMM'yi aşağılama… Bunların hepsi yasada var, yararlanacak.

*Deniyor ki ‘Tecavüzcü gidiyor, cinsel suç işleyen çıkıyor. Rüşvet alan memuru tahliye ediyorsunuz, rüşveti yazan gazeteci içeride kalıyor.' Böyle bir şey asla söz konusu değil. Rüşvet ve zimmetten yatan toplam 240 civarı, 300 bin kişi içinde. Bunlardan da koşullu salıvermeden yararlanan sınırlı.

*Bir gazeteci rüşvet aldığı diye birini yazdığında, bu diyelim ki hakaret, iftira suçu olabilir. Tahliye olan 90 bin kişi dikkatli olsun.

*Devlet size; ailenize, topluma iyi insan olmanız için bir atifet (lüfut/iyilik) sundu. Bunu iyi değerlendirsinler, yanlışa tekrar dönmesinler.

AYM'nin iptal vereceğini sanmıyorum

*AYM'nin temel içtihadı, Rahşan Affı olarak bilinen 4616 sayılı kanunla ilgili verdiği 4 iptal kararı. O kanunu özel bir af olarak görmüştü.

*AYM o kararında haklı idi. Kamu görevlileriyle ilgili o dönemdeki 240. maddeyi iptal etmişti, çünkü suçlar arasında ayrım yapılmıştı.

*Bizim düzenlememizde eşitlik açısından TMK'daki suçların tamamını, uyuşturucu satışlarıyla ilgili baronundan en küçüğüne kadar, cinsel suçlarda da ayrım yapmadık.