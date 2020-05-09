En yakın nöbetçi eczaneler nerede? İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı…

Eczaneler sağlık problemi yaşayan, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara 24 saat hizmet veriyor. Belirlenen mesai saatleri dışında, her gün farklı bir eczane nöbetçi olarak gece vakitleri de açık oluyor. Peki bugünün nöbetçi eczaneleri nerede?
İL İL ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İSTANBUL:
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
ANKARA
Ankara'da eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
İZMİR
İzmir'de eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
ANTALYA
Kış dönemi: 08:30-18:30
Yaz dönemi: 08:90-19:00
VAN
Kış dönemş: 08:00-18:00
Yaz dönemi:08:30-18:30