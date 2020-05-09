En yakın nöbetçi eczaneler nerede? İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı…

Eczaneler sağlık problemi yaşayan, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara 24 saat hizmet veriyor. Belirlenen mesai saatleri dışında, her gün farklı bir eczane nöbetçi olarak gece vakitleri de açık oluyor. Peki bugünün nöbetçi eczaneleri nerede?

NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?

İL İL ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İSTANBUL:

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

ANKARA

Ankara'da eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

İZMİR

İzmir'de eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

ANTALYA

Kış dönemi: 08:30-18:30

Yaz dönemi: 08:90-19:00

VAN

Kış dönemş: 08:00-18:00

Yaz dönemi:08:30-18:30