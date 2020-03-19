Ender Saraç kimdir? Diyetisyen Ender Saraç’ın hayatı…

Ender Saraç basında da kendine yer bulan ünlü bir diyetisyen olarak dikkat çekiyor. Ender Saraç’ın hayatı şu şekilde…

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Ender Saraç, 1959 yılında İzmir’de doğmuştur. Bornova Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden doktor olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra mecburi hizmetini Erzurum ili İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinde yaptı.

Askerliğini tabip asteğmen olarak Çorlu’da Alay Tabibi olarak yaptı. Askerlik dönüşü İzmir’e giderek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Aile hekimliği ihtisasını tamamladı.

1990 Yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender SARAÇ İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nükhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezinde çalıştı.

1989-1995 yılları arasında İsviçre, Hollanda, Almanya ve Hindistan’da ayurveda vb. Hindu tıp bilimi konularında eğitim gördü.

1994 yılında Türkiyenin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan “HAY SAĞLIK Merkezi”ni kurdu. Ayrıca Türkiye’nin ilk Doğal Arınma Merkezi olan Ulus’taki Doğa Arınma Merkezi’nin de kurucularındandır. Dr. Ender Saraç’ın ayrıca Türk Akupunktur Derneği’nin bir buçuk yıl süren kurslarını bitirerek aldığı, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı Akupunktur sertifikası da bulunmaktadır.

İşyeri hekimliği sertifikası da olan Saraç, astroloji, meditasyon, reiki, NLP, yoga gibi çeşitli özel gelişim ve spiritüel eğitim programlarına da katılmıştır.

Ender Saraç, Show TV’ de 2008 ve 2009 yıllarında “Ender Saraç’la Sağlıklı Günler” Programı yaptı. CNN-Türk,TRT-1 ve TRT-int, ATV gibi çeşitli kanallarda toplum sağlığını ilgilendiren konularda düzenli programlar da yapmıştır. Posta Gazetesi’nde sağlık konularında yazılar yazmaktadır. Özel Hay Polikliniğinde çalışmalarına devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ender Saraç, 1988 yılında Sevgi Saraç ile evlendi. Özcan adında bir çocukları oldu. 2004 yılında boşanma davası açtı. Ancak eşi boşanmaya yanaşmayınca dava reddedildi. Saraç çifti de ayrı yaşamaya başladı. 2011 yılında boşanabildi.

Ender Saraç, Benan Kurtuluş ile 7 Ekim 2013 tarihinde evlendi. Mikail (d.2010) adında bir oğlu ve 2014 şubat doğumlu bir kızı vardır.

Kitapları :

2001 – Ayurveda Sağlıklı Zayıflamanın Yolları

2002 – Ayurveda Sağlıklı ve Uzun Yaşamın Sırları

2005 – Doğanın Şifalı Eli

2007 – Ruhsal Gelişim ve Kader

2008 – Ramazanda Sağlıklı ve İnce Kalın

2011 – İlaç Gibi Yemekler

2012 – Artık Ruhunu da Besle