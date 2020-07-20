Endişeli bekleyiş… Pınar Gültekin dört gündür kayıp

Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin’den üç gündür haber alamayan ailesi jandarma ve polise başvurarak dün yardım istedi. Arama çalışmalarından dördüncü gün de henüz bir sonuç çıkmazken genç kızın ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Pınar Gültekin’in İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin Muğla’ya geldi.

Pınar Gültekin'in evi sessizliğe gömülürken ailenin Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına gittiği öğrenildi.

GÖRENLER, DUYANLAR…

Kardeş Sibel Gültekin Sözcü’ye dün yaptığı açıklamada kız kardeşiyle en son perşembe günü görüştüklerini ve birden telefonunun kapandığı belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Böyle bir şey şimdiye kadar hiç olmadı. Son sınıftaki derslerini vermek için çalışıyordu. Akyaka’da yalnız yaşıyordu.

* Ablamın Akyaka Mezarlığı yakınlarında ve durakta üzerinde beyaz bir elbise ile görüldüğü belirtildi, ama bizde durumu bilmiyoruz, şu anda resmi makamlar aramalarını sürdürüyor.

* Çok büyük endişe içerisindeyiz, görenler duyanlar lütfen bize bilgi versin.