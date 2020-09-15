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Endişeli bekleyiş… Son telefon: ‘Anne yetiş’

Bursa'da bir haftadır kızından haber alamayan annenin endişeli bekleyişi sürüyor... Sadece bir kere telefonla ulaşabildiği kızından "Anne yetiş" çağrısını duyan gözü yaşlı anne "Ne olur kızımı bulun" diyerek yetkililere seslendi.

09:08 -
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Eyüba Sultan Can (19), bir hafta önce ailesiyle yaşadığı evden haber vermeden kayboldu. Bir haftadır kızlarını arayan anne Aynur Can, kızıyla bir kez telefonla görüştü. Telefon, “Anne yetiş” sesinin ardından kesildi.

Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunmasını istiyor. Sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can şöyle konuştu:

* Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi.

* Telefonu hep kapalıydı. Bir kez görüştük. O görüşmemizde de anne yetiş dedi. Sonra telefon kapandı.

* Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum.

Kızının fotoğraflarını öpüp gözyaşı döken çaresiz anne, “Ne olur kızımı bulun” diye yetkililere seslendi. (İHA)

aile anne Bursa Haber
Son güncelleme: 09:23 15.09.2020
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