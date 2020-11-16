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Engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı

Manisa’da engelli öğrencileri taşıyan öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Servis içindeki 5 engelli öğrenci hafif şekilde yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 15:59, 16/11/2020
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Kaza, Manisa-Turgutlu Çevreyolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu'dan aldığı öğrencileri Manisa'daki merkeze getiren Adnan Henaz idaresindeki 45 J 6510 plakalı öğrenci servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Yol kenarındaki taş parçalarına çarparak duran öğrenci servisinde bulunan 6 engelli öğrenciden 5'i hafif şekilde yaralanarak şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Adnan Henaz de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle Çevre yolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, servis aracının çekiciyle düştüğü yerden çıkarılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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Yayınlanma Tarihi:15:43,
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