Engin Altay’dan Erdoğan fotoğrafıyla ‘Soros’ sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altay, “Soros'un Türkiye ayağı Osman Kavala ise, Davos'ta 2003’te çekilen bu fotoğraf neyin ayağı? Erdoğan burada, Egemen bağış var, Ömer Çelik var, karşısında George Soros ve ekibi var. Bu neyin ayağı. Kavala Soros'un Türkiye ayağı ise bu neyin ayağı? Bunu merak ediyorum. Kim ne kadar Soros'a yakın bu fotoğraf bu en güzel şekilde kanıtlıyor” dedi.

Altay, sözlerine şöyle devam etti:

* Osman Kavala için Soros'un Türkiye ayağı ifadesini kullanıyor. Ben onu bilmem onu tespit edecek yargıdır. Soros'un Türkiye ayağı bakımından demiyorum Sayın Kavala'ya atılan suçlarla ilgili orada hükmü verecek olan bağımsız yargıdır.

* Ama görüyoruz gibi artık bağımsız yargı yok. Şimdi Soros'un Türkiye ayağı Osman Kavala ise, Davos'ta 2003’te Erdoğan burada, Egemen bağış var, Ömer Çelik var karşısında George Soros ve ekibi var. Bu neyin ayağı.

* Kavala Soros'un Türkiye ayağı ise olur olmaz ben bu konu da sahiplenmiyorum bu konu da kamuoyunu bilgilendirecek olan Kavala'dır. Bu neyin ayağı bunu merak ediyorum. Kim ne kadar Soros'a yakın bu fotoğraf bu en güzel şekilde kanıtlıyor” diye konuştu.