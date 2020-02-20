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Engin Altay’dan Erdoğan fotoğrafıyla ‘Soros’ sorusu

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Soros’un Türkiye ayağı Osman Kavala ise, Davos’ta 2003'te çekilen bu fotoğraf neyin ayağı?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Egemen Bağış, Ömer Çelik ve George Soros'un olduğu resmi gösterdi.

16:08 -
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Engin Altay’dan Erdoğan fotoğrafıyla ‘Soros’ sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altay, “Soros'un Türkiye ayağı Osman Kavala ise, Davos'ta 2003’te çekilen bu fotoğraf neyin ayağı? Erdoğan burada, Egemen bağış var, Ömer Çelik var, karşısında George Soros ve ekibi var. Bu neyin ayağı. Kavala Soros'un Türkiye ayağı ise bu neyin ayağı? Bunu merak ediyorum. Kim ne kadar Soros'a yakın bu fotoğraf bu en güzel şekilde kanıtlıyor” dedi.

CHP Grub Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2003 yılında Davos’da George Soros ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını gösterdi. Foto: Sözcü

Altay, sözlerine şöyle devam etti:

* Osman Kavala için Soros'un Türkiye ayağı ifadesini kullanıyor. Ben onu bilmem onu tespit edecek yargıdır. Soros'un Türkiye ayağı bakımından demiyorum Sayın Kavala'ya atılan suçlarla ilgili orada hükmü verecek olan bağımsız yargıdır.

* Ama görüyoruz gibi artık bağımsız yargı yok. Şimdi Soros'un Türkiye ayağı Osman Kavala ise, Davos'ta 2003’te Erdoğan burada, Egemen bağış var, Ömer Çelik var karşısında George Soros ve ekibi var. Bu neyin ayağı.

* Kavala Soros'un Türkiye ayağı ise olur olmaz ben bu konu da sahiplenmiyorum bu konu da kamuoyunu bilgilendirecek olan Kavala'dır. Bu neyin ayağı bunu merak ediyorum. Kim ne kadar Soros'a yakın bu fotoğraf bu en güzel şekilde kanıtlıyor” diye konuştu.

CHP Cumhurbaşkanı Egemen Bağış Engin Altay Ömer Çelik Sözcü TBMM Türkiye
Son güncelleme: 16:18 20.02.2020
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