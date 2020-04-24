Eniştesini barış toplantısında öldürmüş

Olay, 21 Nisan gecesi Seyhan ilçeside meydana geldi. N.B. (57), kızı Ceylan Saday’ın (27) kendisini aldattığı için terk ettiği damadı Durmuş Süha Saday’ı evine davet etti. Saday, babası Hüseyin Süha Saday (64) ve ağabeyi Kemal Saday’ı (36) yanına alarak kayınpederinin evine gitti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bir süre sonra Durmuş Süha Saday ve kayınbiraderi Hasan B. arasında tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılımasıyla tartışma, kavgaya dönüştü.

Hasan B., kavga sırasında üzerine taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti. Silahtan çıkan mermilerle yaralanan Durmuş Süha Saday ve ağabeyi Kemal Saday, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAYDAN 1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Durmuş Süha Saday, doktorların tüm müdahalesine karşın hastaneye kaldırıldıktan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Hasan B., babası N.B. ve kardeşi T.B. (25), kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Bektaş tutuklanırken, babası ile kardeşi ise ev hapsine çarptırıldı.

BARIŞTIRMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞLAR

Serbest kalan N.B., kızı Ceylan’ın kendisini aldattığı için kocasını 4 ay önce terk ettiğini, kızı ile damadını barıştırmak için bir araya getirdiğini söyledi. (DHA)