Enkaz altında kalan Arefe Yücel ve 4 torunu yaşamını yitirdi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Rıza Bey apartmanı enkazında kalan hemşire Nilay Demirhan Yücel’in çocukları Vera Yücel (6), Lena Yücel (4), Feda Yücel (10), Diren Yücel (2) ve babanneleri Arefe Yücel (60) yaşamını yitirdi.

“HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAKSINIZ”

Enkaz alanında acı haber büyük üzüntüyle karşılandı. Çalışmaları yerinde takip eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Üç gün boyunca umutla bekledik sizi; resimlerinize, çantanıza, oyuncaklarınıza ulaştık; ama sizi kurtaramadık; size sarılamadık her zaman kalbimizde olacaksınız” dedi.