Enkaz altında yaşam mücadelesi kamerada

İzmir'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremde enkaz altında kalan bir çocuğu içeriye gönderdikleri parmak kamera ile tespit etti.

Arama kurtarma çalışmalarının başında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İzmir’de göçük altında kalan 15 yaşındaki Günay isimli çocuğa moral verdi. İtfaiye Daire Başkanı İnal'ın çocukla yaşadığı diyalog kameralara kayıt edildi.

Hayatta olan çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.