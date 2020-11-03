Enkaz altındaki Nerrin Erakman’dan kötü haber

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

Depremin şiddetini özellikle Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’nde yıkılan binalar gözler önüne serdi.

Barış Sitesi'nin birinci katında ikamet eden Nerrin Erakman, şiddetli depremin enkaza dönüştürdüğü binanın altında kalmıştı.

Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 101. saatinde enkazdaki son kişi olan Erakman'dan acı haber geldi. 58 yaşındaki Erakman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

BARIŞ SİTESİ’NDEKİ ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Erakman'ı kurtarmak için yürütülen çalışmalarda, 7 katlı binanın üstten 4 katı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılmış, arama kurtarma çalışmalarına hız verilmişti.

Erakman'ın cansız bedenine ulaşılması ile Barış Sitesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkaza dönen siteden 9 kişinin cansız bedeni çıkartılırken, 3 kişi de sağ olarak kurtarıldı.

Sitenin 4 bloğunun da kontrollü bir şekilde yıkılacağı ve sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları başlatılacağı bildirildi.

Öte yandan Erakman'ın cenazesinin, yarın Manisa’nın Kula ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)

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