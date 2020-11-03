Enkazdan bir kedi 97 saat sonra canlı olarak çıkarıldı

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı.

Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkıldı.

Ekipler, bugün enkazın altında bir kedi olduğunu fark etti. Yapılan çalışmaların ardından bir apartman sahibine ait olduğu öğrenilen kedi, depremden 97 saat sonra AFAD görevlisi tarafından enkazdan çıkarıldı.

“İKİ KEDİMİZ DAHA VAR”

Kedi çıkarılırken çevredeki vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. Kediyi teslim alan Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sibel Altun, mutluluktan söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.

Altun, şunları söyledi:

* Bir yavrumuzu daha canlı kurtardık. Her canlının yaşam hakkı eşittir.

* Günlerdir bizimle birlikte olan ekiplerimize teşekkür ederim. Genel durumu iyi ancak çok korkmuş.

* Kediler 7 gün açlığa ve susuzluğa dayanabiliyorlar. Kediyi veteriner hekimlerimize teslime ettikten sonra sahibine ulaştıracağız.

* Korktuğu için dokunmak istemiyoruz ancak boynunda mavi bir tasması var.

* Aynı binada iki kedimiz daha var ve onların da kurtulmasını bekleyeceğiz. DHA