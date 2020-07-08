Ensar Vakfı’na mahkeme kararı şoku

Karaman'da, 45 çocuğun cinsel istismar ve saldırıya maruz bırakılması skandalıyla hatırlanan Ensar Vakfı, Eğitim Sen Antalya Şubesi tarafından açılan davayı kaybetti.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol, Eğitim Sen Antalya Şubesi’nin açtığı dava sonucunda iptal edildi. Protokolün iptal ardından bir açıklama yapan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez şunları söyledi:

* Sosyal devletin yapması gereken birçok görev bakanlığın yaptığı işbirliği protokolleri ile çeşitli vakıf ve derneklere havale edildi. Bunlardan en bilineni yurt yapımının TÜRGEV’e devredilmiş olması idi.

* Bu kapsamda bakanlığın kimi gerici dernek, vakıf ve yapılanmalarla ‘Değerler Eğitimi Projesi’ adı altında okullarda eğitimci kimliği olmayan kişiler tarafından, ders saatleri içerisinde toplantılar, paneller, sempozyumlar düzenlediğini ve öğrencilerin bu ideolojik, propaganda amaçlı etkinliklere katılmak zorunda bırakıldı.

* Bu bağlamda, Danıştay’ın kararına rağmen Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında 01/10/2018 tarihinde imzalanan ‘Değerler Eğitimi Faaliyetleri’ protokolü Eğitim Sen Antalya Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

* Mahkeme, protokolü Eğitim Sen’in iddia ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti anayasasına ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı buldu.

”ANAYASAYA AYKIRI”

* Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında imzalanan protokolde Antalya ilindeki her derece ve türdeki resmi okullarda bulunan çocuklarda ve gençlerde duyarlılık oluşturmaya dönük her türlü eğitim programı, konferans, seminer, panel, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemeyi ve uygulamayı kapsamakta idi.

* Antalya 4. İdare Mahkemesi bu protokolün Türkiye Cumhuriyeti anayasasına ve 1739 sayılı Milli Eğitim temel yasasına aykırı olduğunu tespit etti.

* Eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını bilim insanları, sendikalar ve uzmanlarla tartışmalı ve onlarla işbirliği yapmalıdır.

* Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğine benzer uygulamalara son vereceğini umuyoruz

NE OLMUŞTU?

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında imzalanan protokolde Antalya ilindeki her derece ve türdeki resmi okullarda bulunan çocuklarda ve gençlerde duyarlılık oluşturmaya dönük her türlü eğitim programı, konferans, seminer, panel, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemeyi ve uygulamayı kapsamaktaydı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında 24 Temmuz 2017’de benzer içerikte imzalanmış olan protokol, Eğitim Sen Genel Merkezi’nin yargıya taşıması sonucu Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edilmişti. Danıştay 8. Dairesi, yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Ancak, Danıştay’ın açık kararına rağmen, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında benzer bir protokol düzenlenmişti.