Erbakan’dan Cargill çıkışı: Amerikalı şirkete yapılan kıyak vicdanları yaraladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada; ABD gıda firması Cargill'e yapılan yüzde 70 vergi indirimini sert sözlerle eleştirdi.

“Bugün ülkemizde yapılan bazı adaletsizlikler maalesef ki bu güzel ülkeyi ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ olmaktan alıkoyuyor” diyen Erbakan şöyle konuştu:

* Geçenden 12 dolar, geçmeyenden 30 dolar alınan köprüler, son derece büyük stratejik öneme sahip Sakarya Tank Palet Fabrikası'na 50 milyon dolar bulunamazken, tam tamına 750 milyon dolar bulunup inşa edilen ve sonrasında işletilemeyip daha açılmadan kapatılan Ankapark isimli lunapark.

* Milyonlarca emeklimize bir yılda yüzde 4 +4 maaş zammı verilirken, aynı anda doğalgaza bir ayda yüzde 15 + %15 oranında yapılan zamlar ve bütün bunların üstüne, birkaç gün önce “Resmi Gazete”de yayınlanarak yürürlüğe giren, ülkemizde faaliyet gösteren meşhur bir Amerikan Gıda Şirketi'ne yapılan kıyak.

* Vatandaşa, küçük esnafa, KOBİ'lere gelince vergi üstüne vergi, ceza üstüne ceza; ABD menşeili gıda şirketine gelince yüzde 70 vergi indirimi, KDV ve Gümrük vergisinden muafiyet. Amerikalı şirkete yapılan bu kıyak vicdanları yaraladı.

“HAK VE ADALET BU İŞİN NERESİNDE?”

Hak ve adalet bu işin neresindedir?’ diye soran Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Bütün bu olaylar AK Parti – MHP Koalisyon Hükümeti'nin gelir ve nimetlerin adil bir şekilde paylaşılması, ekonomide nimet-külfet dengesinin sağlanması demek olan paylaşımda adalet prensibine aykırı icraatlarından birkaç tanesidir. ‘

* ‘Efendim bu yabancı şirketler istihdam sağlıyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyor’ diyebilirsiniz ama Türkiye genelindeki milyonlarca KOBİ'lerimiz ve küçük esnafımız da istihdam sağlıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.”

“KÜÇÜK ESNAFA FEDAKARLIK YAPILMALI”

Anadolu'daki küçük esnafa fedakarlık yapılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, “Bir fedakarlık yapılacaksa, bu fedakarlık Anadolu'daki milyonlarca küçük esnaf ve işverene yapılmalı. Milli Dayanışma Kampanyası’yla milletimizin zekat ve sadakalarının toplanmaya çalışıldığı salgın döneminde Hükümet bir Amerikan şirketi için bu fedakarlığı nasıl yapıyor?” şeklinde konuştu.