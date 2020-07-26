Erbaş’ın hutbesine tepkiler dinmiyor… Cemil Kılıç, isim vermeden MHP’ye yüklendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da okuduğu cuma hutbesinde, “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” ifadelerini kullanmıştı. Erbaş’ın bu ifadeleriyle Atatürk’ü hedef aldığı şeklinde yorumlandı ve büyük tepki çekti.

İlahiyatçı Cemil Kılıç da Erbaş’a tepkilerini Twitter üzerinden sürdürdü:

* Ayasofya da dahil İstanbul’daki tüm camiler 4 yıl 10 ay 23 gün İngiliz işgali altında kaldı.

* İngiliz’e söz yok ama işgali bitiren Atatürk’e dil pabuç gibi.

İSİM VERMEDİ AMA…

İsim vermeden MHP’yi işaret eden Kılıç şu ifadeleri kullandı:

* Tarihin en büyük Türk milliyetçisi olan Atatürk’e lanet okunuyor.

* Ama milliyetçi olduğunu söyleyen partiden tek bir tepki yok. İbretle izliyoruz.

SUSANIN KANI KURUSUN

Kılıç’ın hutbenin ardından ilk tepkileri de şu şekildeydi:

* Unutma! Bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu’na rahmet, Atatürk’e de lanet okundu. Bugün Atatürk’ün kurduğu devletin bir memuru Atatürk’e lanet okudu. Susanın kanı kurusun.

* Atatürk’e değil, basiretsizlik ve ihaneti nedeniyle İstanbul’un yıllarca işgal altında kalmasına sebep olan, Ayasofya ile birlikte İstanbul’daki tüm camilerin anahtarını işgal kuvvetlerine teslim eden Vahdettin’e lanet okuyun.

* Utanmazlar! Türkiye’nin sosyal demokrasiye ve çok güçlü bir sosyal devlet anlayışına gereksinimi var.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi’nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Diyanet’e devredilen Ayasofya’da ilk namaz önceki cuma gün kılınmıştı.

Ayasofya’nın müzeye dönüştürüldüğü Bakanlar Kurulu kararında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin bakanlarının imzası da bulunuyordu.