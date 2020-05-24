Erbaş’tan 29 Mayıs hatırlatması: Evde abdest alın, seccadenizi getirin

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, bayram namazını Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kısıtlı sayıda cemaatle kıldırıp, bayram hutbesini okudu.

Prof. Erbaş, “Ramazan Bayramı: Neşe ve Huzur İklimi” başlıklı hutbede; camilerin 29 Mayıs’ta açılmasıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına göre ibadet edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

CUMA NAMAZI AVLUDA KILINACAK

* İnşallah 29 Mayıs günü cuma namazıyla birlikte camilerimiz kademeli olarak cemaatle ibadete açılacaktır. Elbette bugünlere kolay gelmedik. Bütün dünyayı saran salgın hastalığa karşı büyük bir mücadele örneği gösterdik. Ümitsizliğe kapılmadan milletçe el ele verdik.

* Bu süreçte, sadece öğle ve ikindi vakitlerinde, camilerimizde cemaatle namazlarımızı eda edeceğiz. Cuma namazlarını ise risk azalıncaya kadar camilerimizin avlularında ve açık alanlarda kılacağız. Ancak kronik hasta, 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve 20 yaş altı kardeşlerimiz ile hastalık belirtisi taşıyanlar biraz daha sabredecekler ve namazlarını evlerinde kılmaya devam edecekler.

ŞADIRVANLAR KAPALI OLACAK

* Cami şadırvanları kapalı olacağından, öncesinde abdestimizi alarak camiye gelelim. Kişisel seccadelerimizi yanımızda getirelim. Cami içinde işaretle belirlenmiş yerlere seccademizi serip namazımızı orada kılalım. Camiye gelirken maskemizi takalım ve evlerimize dönünceye kadar çıkarmayalım.

GÖNÜL SELAMIYLA TOKALAŞALIM

* Her yönden sosyal mesafe kuralına riayet edelim. Musafahalarımızı (tokalaşma) belli bir mesafeden gönül selamıyla yapalım. Cami görevlilerimizin uyarı ve yönlendirmelerine sabırla ve hassasiyetle riayet edelim. Ta ki özlem duyduğumuz, hasretini çektiğimiz günlere bir an evvel kavuşalım inşallah.