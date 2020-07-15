TBMM’de anma töreninde konuşan Erdoğan: TBMM’yi hedef almaları rastgele bir tercih değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla TBMM’deki 15 Temmuz anma töreni başladı.

Erdoğan güne “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Beştepe’deki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakıp dua ederek başladı. Erdoğan’a gaziler ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan da eşlik etti.

İlk törenin ardından TBMM’ye geçen Erdoğan 15 Temmuz gecesi Meclis’te bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor..

ERDOĞAN: RASTGELE BİR TERCİH DEĞİL

Sözlerine şehitlere rahmet dileyerek başlayan Erdoğan şunları ifade etti:

* FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz’da TBMM’yi hedef alması rastgele bir tercih değildir. Bu Meclis masa başında değil, savaşta kurulmuştur. Bu Meclis, ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından yeniden ayağa kaldıran Meclis’tir.

* Bu Meclis, tepesine bomba yağdırılırken de hizmet eden bir Meclis’tir. Bu Meclis, toprağa gömülmek istenen 700 senelik bir cihan devletinden yeni bir devlet çıkaran bir Meclis’tir. Bu Meclis’te yemin ederek göreve başlamış olmaktan şeref duyuyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 17 yıldır bu Meclis’te milletime hizmet etmekten şeref duyuyorum.

* Kimi zaman teröristlere, kimi zaman küresel güçlere karşı bu Meclis’te omuz omuza mücadele etmekten onur duyuyorum. Gazi ünvanını bu kadar hak eden bir başka Meclis bilmiyorum.

* 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyeti’ne bomba yağdıran darbeciler ne yaptığını çok iyi biliyorlardı. Ankara’da, İstanbul’da caddelerde önlerine gelenleri ezen darbeciler ne yaptıklarının farkındaydılar. Namus olarak emanet edilen silahları millete çeviren darbeciler bilerek kan döküyorlardı, bilerek tetiğe basıyorlardı.

* Güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerdi. Kendileri gibi düşünmeyen herkese hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz.

“ARKASINDA HESAPLAR VAR”

15 Temmuz darbe girişiminin Allah’ın yardımı ve milletin dirayeti ile başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

* Arkasında çok büyük hesapların olduğu, ülke ve millet olarak bambaşka noktalara sürükleneceğimiz kesindi. Malazgirt’te ne olmuş ise 15 Temmuz’da o olmuştur.

* İstanbul’un fethinde ne olmuş ise 15 Temmuz’da o olmuştur. Çanakkale’de ne oldu ise 15 Temmuz’da o olmuştur. Her kim 15 Temmuz’u küçümsemeye, itibarsızlaştırmaya çalışıyor ise, amacı bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.

“EN BÜYÜK YÖNETİM REFORMU”

* TBMM ve o gece burada darbecilere duruşları ile meydan okuyan milletvekilleri bile tek başına 15 Temmuz’u destan yapmaya yeterlidir. Ülkelerin dönüm noktalarını anlamak için bu tür hadiselerin öncesi ve sonrasını incelemek gerekir. Ülkemizin karşılaştığı sıkıntıların ardında bu örgütün silüetini görmeye başladık.

* Örgütün kendini pervasızca ilk belli ettiği yer 17-25 yargı-emniyet darbesidir. 15 Temmuzda deşifre olan FETÖ’cülerin tasfiyesi ile Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuştur.

TSK, uzun süredir hayata geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. İnsanlarımız her alanda yönlerini özgürlüğe çevirmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi, tarihimizin en büyük yönetim reformunu hayata geçirmek bu Meclis’e nasip olmuştur.

* Milli iradenin tecelligâhı olan Meclis’imiz, bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olmamızın zirvesidir. Hep birlikte öncelikle Türkiye dediğimiz sürece, buradaki müzakerelerin hepsi makbulümüzdür. Hatta zenginliğimizdir.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE”

Sadece kendimiz için değil, tüm komşularımız ve yüz milyonlarca kardeşimiz için sağlam durmak zorundayız ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

* Hiç kimsenin bizi büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine müsaade edemeyiz. Hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına prangalar vurmasına göz yumamayız.

Mehmet Akif’in dediği gibi, ‘Tarih yalnızca geçmişten ders almayanlar için tekerrür eder’. Ülkemiz geçmişte kısır çekişmeler yüzünden enerjisini kaybetmiştir.

ŞENTOP: MİLLETİMİZ BASİRETİNİ GÖSTERMİŞTİR

törende ilk konuşmayı yapan Şentop özetle şunları söyledi:

* 15 Temmuz gecesi işbirlikçi çetenin hedeflerinden birisi bu Gazi Meclis olmuştur. Bu milli merkez düşürülürse işlerinin kolay olacağını düşündü. Gazi Meclis’in şerefli mensupları milli iradeyi şereflice savunmuşlardır. Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz hayırla yad edecektir.

* 15 Temmuz darbe girişiminin temel sebebi Türkiye’nin bir güç haline gelmeye başlamasıdır. Milletimiz o gece cesaretinin karşısında ne denli basiretli olduğunu da göstermiştir. Siyaseten farklı düşünebiliriz. Demokrasi burada vardır zaten. Yabancılarla iş birliği içinde olmak, onlarla bu ülkeyi güçsüz hale getirmeye çalışmak bu vatanın hiçbir evladına yakışmaz.