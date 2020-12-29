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Erdoğan ailesi ‘Leblebi’ ile boz verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, barınaktan sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladığı fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncellenme: 14:30, 29/12/2020
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Erdoğan ailesi ‘Leblebi’ ile boz verdi

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında İstanbul Fatih’teki Yedikule Hayvan Barınağı’na ziyaret etmiş ve burada ‘Leblebi’ isimli engelli bir köpeği sahiplenmişti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık” dedi. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan’ın ‘Leblebi’yi sevdiği fotoğraflar da yer aldı.

Erdoğan, daha önce yine Twitter hesabından Leblebi’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bahçesindeki kulübesinin görüntülerini paylaşmıştı. (DHA)

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