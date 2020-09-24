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Erdoğan altı üniversiteye yeni rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altı üniversiteye rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sozcu.com.tr
09:54 -
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Erdoğan altı üniversiteye yeni rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İstanbul, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Siirt’te bulunan altı üniversiteye rektör atadı.

Gaziantep Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.

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Son güncelleme: 09:59 24.09.2020
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