Erdoğan, Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan’a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Ziyaretin ardından Erdoğan’ın resmi Twitter adresinden Ayasofya Camii’nin içinden kareler paylaşıldı. Fotoğraflarla camideki çalışmalar ilk kez görülmüş oldu.

Öte yandan Erdoğan, Ayasofya ziyaretinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Taksim Camii'ne geldi.

Ayrıntılar geliyor… (DHA)