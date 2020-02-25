Erdoğan’dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Ankara’da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Yol haritası ile ifademiz şu anda malum Türkiye-Rusya arasında İdlib ve Libya’da yaşanan bir süreç var. Libya ayağında da yine Rusya ile görüşmelerimiz var. Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Maalesef Rusya’nın da orada Wagner denen bir güvenlik ekibi var ki sayısal olarak 2500 kişilik. Parasal kaynağının Abu Dabi olduğunu biliyoruz. Hafter’e ayrıca destekler var.

4’LÜ ZİRVE KARARI

*Rusya’dan heyet yarın ülkemize gelecek. Bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili Macron ile Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil.

*Putin ile belirlediğimiz tarih 5 Mart’ta en kötü ihtimalle bir araya gelme söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüzyüze görüşmeleri yapma söz konusu olacak. İstanbul veya Ankara olur, fark etmez.

CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

*Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. İran’la ilgili attığımız adım da bunun bir neticesidir. Oradan corona virüsü ülkemize sıçraması Allah korusun ülkemizde önlenemez sorunlara neden olabilir.

*Wuhan’dan gelen vatandaşlarımızı 14 gün karantinaya aldık o süreç bitti. Onlar değişik ülkelerden gelenlere karşı bu tedbirleri alıyorsa, biz de alacağız elbette. Bu konuda tereddüt göstermeye hakkımız yok.

“LİBYA’DA İKİ ŞEHİDİMİZ VAR”

*Bakın FOX önce gazete olsun. FOX önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmemiz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Beni muhalefet mi yargılayacak, muhalefet önce kendini yargılasın. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, Bay Kemal bunların hesabını sormuyor, kalkıp bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı kendine sakla da bir işe yarasın hiç olmazsa. Libya’da iki tane şehidimiz var.

*Suriye Milli Ordusu’ndan eğitici kadromuzda orada olanlar var. Hafter’in yanında Wagner’in ne işi var, bunu sorsunlar… Bizimle beraber olan bu kardeşlerimizin oraya gidişlerinin de manevi bir boyutu var ama Bay Kemal bundan anlamaz