Erdoğan: Biz her koşulda diyaloğa açığız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi’nin açılış törenine video konferansla katıldı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Bugün hizmete açtığımız yolun uzunluğu 68 kilometreyi geçiyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 2016 yılında başlayıp etap etap devam eden açılışlarında son bir bölüm daha kaldı. İnşallah bu son kısmı da önümüzdeki yılın son çeyreğinde tamamlayacağız.

* Bugün açılışını yaptığımız otoyolun maliyeti 431 milyon doları buluyor. İstanbul-İzmir otoyoluyla, Tem otoyoluyla bağlantı sayesinde vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu ulaşım sağlamış oluyoruz.

* Bu tür yapılar ülkemiz için sembol haline dönüşen eserlerdir. İstanbul’un geleceğini şekillendirecek bu önemli yatırımların her aşamasını takip ediyoruz. Belediye başkanlığımdan itibaren her anımı eser ve hizmete adamış biri olarak bu tür yapıları ülkeme kazandırdığım için her gün hamd ediyorum.

* Kara, hava, demir ve deniz ulaştırmaları kalkınmaların başında gelir. Ülke içinde insanlar kolaylıkla bir yere ulaşamıyorsa orada refah olmaz. Mevcut demiryolu ağımızın neredeyse tamamını sıfırdan yeniledik.

* Metro ve tramvay hatları ekledik. Biz büyük ve güçlü Türkiye için ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamladıkça uluslararası yatırımcılar için ülkemiz güçlü bir cazibe merkezi olmaktadır.

Asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz. Türkiye’nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız. Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.

“SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

* Terör örgütünü kullanmaktan darbe girimlerine, yaptırımlara kadar ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Bizimle eşit şartlarda oturup konuşmaya, adil tekliflerde anlaşmaya çalışan herkese kapımız açıktır.

* Biz eser konusunda, hizmet konusunda, proje konusunda herkesle yarışmaya herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz.

* Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle dayatmayla riyakarlıkla ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.

“2023 CUMHUR İTTİFAKININ ZAFER YILI OLACAK”

* TBMM’de 2021 bütçemiz kabul edildi. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık.

* Attığımız bu adımlar şunu adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023’e alnımızın akıyla ulaşacağız.