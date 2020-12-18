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Erdoğan cuma namazında cemaate seslendi

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate seslenen Erdoğan, "Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Herkes kurallara riayet etsin" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:27, 18/12/2020
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Erdoğan cuma namazında cemaate seslendi

Dün akşam İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii’ne kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından cemaate seslenerek, corona virüsü geçirenlere şifa diledi:

– Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten.

– Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21’de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum” dedi. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:14:11,