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Erdoğan, depremden 17 saat sonra kurtarılan Azize Çelik’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki 6.8'lik depremde 17 saat sonra enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

23:47 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’da UMKE görevlisi Emine Kuştepe’nin uğraşları sonucu depremden 17 saat sonra enkazdan kurtarılan Azize Çelik’le telefonda görüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları Twitter hesabından, “Çarpmayan kalp olur mu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” notuyla paylaştı.

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Erdoğan, görüşmede Azize Çelik’e “Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun” dedi. (DHA)

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Son güncelleme: 23:50 30.01.2020
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