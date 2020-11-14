Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katıldı.

Kongreye katılan partililere seslenen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle tanıştırmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılarla milletimizle birlikte hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.

* Türkiye güçlendikçe saldırıların dozu da arttı. Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık.

* Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkaracak adımları kararlılıkla atıyoruz.

* Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hamleleri süratle hayata geçireceğiz. Hukuk reformunu da hızlandırarak sürdürüyoruz.

* Meclis’te daha çok çalışacağız, hükümette daha çok gayret göstereceğiz, teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız.

* Yapacak çok işimiz var. Böyle kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına hele hele kibre, tembelliğe asla yer yoktur. Biz hayatımız boyunca Allah’ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletimizin gücünün üzerinde bir güç görmedik tanımadık.

* Türkiye’nin kaderi ile partimizin kaderinin birleştiği inancıyla milletimizle gönül bağını artırmaya çalışıyoruz.