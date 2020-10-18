Erdoğan: Failinden hesabını sormak boynumun borcu

Partisinin Şırnak İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin ardından yapılacak törenle yatırım bedeli yaklaşık 3.5 milyar lirayı geçen 591 projenin resmi açılışını yapacaklarını duyurdu.

“İL KONGRELERİ KERVANIMIZ 81 ŞEHRİMİZİN TAMAMINI DOLAŞACAK”

AKP İl Kongrelerinin ilkini Şırnak'ta gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, “Bugün Şırnak'tan yola çıkan il kongreleri kervanımız 81 şehrimizin tamamını dolaşacaktır. Biz de imkanlar el verdiği ölçüde il kongrelerimizi vesile ederek ülkemizin dört bir yanında teşkilat mensuplarımızla ve vatandaşlarımızla kucaklaşacağız” diye konuştu.

“TOPRAKLARINI KURTARMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORLAR”

“Biz niye Azerbaycan'la varız? Niye Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız?” sorularını yönelten Erdoğan, şunları söyledi;

*Dikkat edin; ne deniyor? Minsk üçlüsü… Kimdir Minsk üçlüsü? Amerika, Rusya Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldılar? Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ve Ermenistan'a, Ermenilere her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar.

*Bütün bunlar yapılıyorken şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı çok ciddi bir mücadelenin içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Çünkü Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar.

*Bundan daha doğal, daha tabi ne olabilir… 30 yıldır 30 yıldır Amerika, Rusya, Fransa kalkıp da bu müzakereyi bitirmediler ve Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler.

*Şimdi de Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki bu topraklarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlar. Rabbim yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermenilerden alacaklar ve kurtaracaklar. İnşallah bunu da başarıyla götürsünler diyorum.

“DÜNYA, BATI, AZERBAYCAN'IN YANINDA DEĞİL”

*Libya aynı şekilde… Orada da bakıyorsunuz ‘Wagner' denilen, Rusların paralı askerleri var. Ve bu paralı askerlerle Libya'da Libyalı kardeşlerimize ve darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize ne diyorlar? ‘Sizin oralarda ne işiniz var'… Biz, zulüm neredeyse oradayız.

*Diyorlar ki, ‘Suriye'de ne işiniz var'. 911 kilometre bizim sınırımız var… 911 kilometre sınırımızın olduğu yerde böyle bir işgal varsa biz bu işgalden oradaki kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız? Ve sınırlarımızı güvence altına almayacak mıyız? Bu niye birilerini rahatsız ediyor.

*Kusura bakmasınlar, orada da varız ve olacağız. Amerika'nın 24 tane üssü var Suriye'de. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne?

*Öbür taraftan 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat, araç-gereç getiriyor Amerika buraya. Hayırdır? Ne işin var burada? Bunları neyle izah edeceksiniz? Ama dünya, Batı şu an Azerbaycan'ın yanında değil.

*Dikkat edin. Ateşkes ilan edildi bu gece ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Ve tekrar saldırmaya başladılar. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor.

*Türkiye ses çıkardığı zaman, ‘Türkiye'ye bak ya, hiç de sessiz durmuyor' diyorlar. Durmayacağız. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız.

“KAYBEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR OLMUŞTUR”

“Coğrafyamızda her nerede mezhepçilik veya köken farklılığı adına gerilim, çekişme, çatışma ortaya çıkmışsa kaybeden sadece Müslümanlar olmuştur” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ağıtlar hep Türkçe, Kürtçe, Arapça yakılmış; zafer çığlıkları ise hep başkalarının dilinde yükselmiştir. Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu bir yerde kazananlar başka coğrafyalardan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım. Şırnak'ın bir tarafı Irak, bir tarafı Suriye. Her iki tarafta yaşayanlar da hangi kökene, hangi inanca, hangi mezhebe, hangi meşrebe sahip olurlarsa olsunlar bizim binlerce yıllık kardeşlerimizdir.”

“FAİLİNDEN HESABINI SORMAK BOYNUMUN BORCU”

Hükümete geldiklerinde Türkiye'nin diğer 80 vilayetinin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ne yapılmışsa, Şırnak için de aynısını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Soruyorum size: Okullarınızın diğer okullardan eksiği var mı? Hastanelerinizin diğer hastanelerden geri kalır tarafı var mı? Yollarınızın diğer yollardan eksik kalır yanı var mı?

*Güvenlik ve adalet kurumlarımızın hizmetlerinden diğer yerlerden farklı bir uygulama var mı? Topraklarınızı ekerken, araçlarınızı kullanırken, ekmek teknenizi çalıştırırken, evlatlarınızın geleceği için alın teri dökerken herkesten farklı bir muameleye uğruyor musunuz?

*Türkiye'nin diğer 80 vilayetinde demokrasi, hak, özgürlük adına ne varsa sizde de aynısı mevcut değil mi?

*Şayet tüm bu konularda herhangi bir eksik, aksaklık varsa işte ülkenin Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin Genel Başkanı burada. Muhatabınız doğrudan benim. Size hem demokrasi hem kalkınma anlamında en küçük bir ayrımcılık yapılıyorsa failinden hesabını sormak boynumun borcudur.