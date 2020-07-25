Erdoğan ‘ikaz ediyoruz’ dedi ve uyardı

Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu’nun aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre kısalttı. Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye’nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı” şeklinde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

* Terörle mücadeleden, 15 Temmuz’a ve sınır ötesi harekatlara kadar bu duruşumuzu her kritik hadisede tekrar tekrar gösterdik.

* Ülkemize karşı ne siyasetle, ne diplomasiyle, ne sağduyuyla, ne akılla bağdaşan sözler sarf edenleri açıkça ikaz ediyoruz. Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyrun çıkın meydana. Böyle bir niyetiniz yoksa bir an önce müzakere kanallarını açın.

* Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, doğal kaynağında gözümüz yoktur.

* Ancak kendi hakkımıza, hukukumuza, çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz. Adil olan, akılcı olan, ahlaklı olan her türlü teklifi konuşmaya, değerlendirme, müzakere etmeye hazırız.

* Dayatmalar ve zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı ise zaten sahada fiilen gösteriyoruz. Gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz

Erdoğan, “Yaptığımız yollar ve köprülerle her noktaya ulaşan yük ve yolcu trenlerimizle ülkemizi ve dünyayı saran havayolu ağlarımızla limanlarımızla uydularımızla ve diğer tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz” dedi. (İHA)