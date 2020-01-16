Erdoğan: İkinci yargı paketi birkaç hafta içinde TBMM’ye sunulacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda geçtiğimiz yılın muhasebesini yaptı. Adalet başlığı altında 2019 yılında yapılan değişiklikleri ve kat edilen mesafeleri anlatan Erdoğan, Meclise gelmesi beklenen ikinci yargı paketi içinde tarih verdi.

Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifinin Meclis’ten geçmesinin ardından, kamuoyunda “af paketi” olarak bilinen, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yaklaşık 30 maddelik ikinci paketin bir kaç hafta içinde meclise geleceğini açıkladı.

Erdoğan konuşmasında ‘adalet’ başlığı altında şu ifadelere yer verdi:

* Önemli gelişmeler katettik. Hâkim savcı sayımızı 2019 yılı sonu itibariyle 20 bin 629’a yardımcı personel sayısını 138 bine çıkardık. Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırarak ve 256 adet sarayı inşa ederek yargının işleyişini kolaylaştırdık.

* Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesinin hukukun üstünlüğünün temel şartı olarak görüyoruz. Ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki yeni uygulama kazandırdık. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek ceza adaleti si,temine uygun ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzeriden ayrıca çalışıyoruz.

* Önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İkinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık birkaç ay içinde Meclis gündemine getiriyoruz.

* Veraset ilanlarında olduğu gibi bazı yargı işlemleriyle delil tespitlerinin noterlikler tarafından yapılması yargının iş yükünü azaltacaktır. Bu sebeple oluşan hataların önüne geçtik. Bu sistemle şu ana kadar 17 binden fazla elektronik tebligat yaparak 210 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı.

* 2019’da yeni adli yıla girerken dört yeni bölge adli mahkemesi kurduk. Geç gelen adalet adalet değildir yaklaşımıyla geçen yıl yargılamada hedef süre uygulamasını başlattık. Yargılamada yüzde 80’in üzerinde hedef sürelere uyulduğu görünüyor.

* Önümüzdeki dönemde bu uygulamayı adli tıp kurumunda da hayata geçiriyoruz. Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasıyla arabulucu atanan yaklaşık 150 bin dosyanın yarısı çözüldü. Yargı sistemine kazandırmak istediğimiz yeniliklerden biri de hakim ve savcı yardımcısıdır. Bu konuda adalet bakanlığının ve YÖK’ün çalışmaları devam ediyor.