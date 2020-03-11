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Erdoğan: Yeni diye ortaya atılan her oluşum AKP’ye olan ihtiyacı teyit ediyor

Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtımını yaptığı saatlerde il başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor onun ötesinde bir işe yaramıyor." dedi

14:37 -
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki grup toplantısının ardından AKP Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP İstiklal Marşı’na katılmayı da kesti. CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek insanlarımızın hassasiyetlerini kaşıyarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor.

* Meclis kürsüsünü de bu kirli oyuna alet etmekten çekinmiyorlar. Partimiz ve şahsımıza olan kinleri nedeniyle belirli televizyonları seyredip gazeteleri okuyanlar her şeyi gerçek sanıyor.

YENİ DİYE ORTAYA SÜRÜLEN HER OLUŞUM

* Eski Türkiye ile bugünü karşılaştırma imkanına sahip olan kuşaklar günümüz Türkiye’sinin anlamını biliyor.

* Yeni diye ortaya sürülen her oluşum sadece AK Parti’ye ihtiyacı ortaya koyuyor. Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur.

AYNI EKİPLERLE YÜRÜMEYE MECBUR DEĞİLİZ

* Tüm il başkanlarıma sesleniyorum, lütfen kadrolarımızı oluştururken o ilin, ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyet aynı ekiplerle yürümeye mecbur ve mahkum değiliz. Dinamik bir yapıyla yola yürümeye mecburuz.

* Bunu yaparken mevcut kadoları tamamen yok etme peşinde değiliz. Çalışan kadrolarla yolumuza devam edeceğiz.

* Her deprem haberi bize ülkemizin potansiyel tehdidini bize hatırlatıyor. 20 yaşından büyük binaların büyük bir bölümü depreme karşı dayanıksızdır.

* Ülkemizin her yerinde radikal değişikliklere gitmek zorundayız. Kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veriyoruz. Ülkenin her tarafında bina altyapısında radikal adımlar atmak zorundayız.”

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 14:53 11.03.2020
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