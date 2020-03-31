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Erdoğan ile Trump arasında kritik ‘corona’ görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda corona virüsünü görüştü.

18:02 -
Haberler Gündem
Erdoğan ile Trump arasında kritik ‘corona’ görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ele alındı.

Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

ABD VE TÜRKİYE’DE SON DURUM

ABD’de corona virüsü salgının nedeniyle bugüne kadar 3 bin 182 kişi hayatını kaybetti, 165 bin 392 kişi karantina altına alındı.

Türkiye’de ise corona nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetti, teyit edilmiş vaka sayısı ise 10 bin 827’ye yükseldi.

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Son güncelleme: 18:07 31.03.2020
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