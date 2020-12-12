Erdoğan: Kiralarda düzenlemelere gideceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yapılan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz.

“KİRALARDA DÜZENLEMEYE GİDECEĞİZ”

* Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, normalleşme desteği adı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk.

* Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda düzenlemeye gideceğiz. Onları da kısa zamanda, büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.

* Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir krizi herhangi bir yıkıma sebep olmadan bugüne kadar getirdik. Yerli aşının devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını tamamladık.

* Çıkış yolunun yatırım, üretim ve ihracat olduğunun inancıyla ülkemizi yeniden yapılandırmayı hedefliyoruz. Birliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak, inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız.

HEP BİRLİKTE TASARRUFA GİTMELİYİZ

* Ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en verimli şekilde kullanmalıyız. Oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Hep birlikte su tasarrufuna önem vermeliyiz.

Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyaç duyuyoruz. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 baraj, 584 hidroelektrik santrali, 1312 sulama tesisi, 5 bine yakın taşkın koruma tesisiyle bu alanda adeta destan yazdık. Barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz.

* Hizmete açtığımız ilk etap yıllık yüz milyon metreküp suyu aktarma kapasitesine sahiptir. Bu rakam 174 milyon metreküpe çıkacak. Doğanpınar projesi bereket kaynağı bir projedir. Maliyeti 660 milyon lira olan bu baraj, ülkemize yılda 51 milyon lira katkı sağlayacaktır. İlk etapta 18 bin hektarlık kısmı önümüzdeki sulama mevsimine yetiştireceğiz, kalanları da peyderpey tamamlayacağız.

AVRUPA BİRLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’ne de Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada ise Avrupa Birliği’ni eleştirdi.

Erdoğan, “Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır. Alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlı yürüyeceğiz.” DEDİ,