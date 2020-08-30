Erdoğan: Müjdesini buradan vermek istiyorum!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ‘Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* 30 Ağustos bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğini an açık ispatıdır. Malazgirt´e ne kadar samimiyetle sahip çıkıyorsak 30 Ağustos´a da aynı samimiyetle heyecanla sahip çıkıyoruz.

* Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul´un Fethi ne kadar bizimse Çanakkale de Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür.

* Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar Gazi Mustafa Kemal´in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.

“ASIL NİYETLERİNİ ELBETTE BİLİYORUZ”

* 2 bin 200 yılı aşan Türk tarihi, devletleri, zaferleri, mücadeleleri ve yükselişleriyle bir bütündür. 2023’te yüzüncü yaşını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti bizim millet olarak bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir.

* Biz hemen her konuyu istismar amacı haline getirenlerin asıl niyetlerini elbette biliyoruz. Bunların 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet gibi, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.

* 30 Ağustos bahanesi ile tarihimize saldıranların, zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kastetmektir. Allaha hamdolsun şimdiye kadar, milletimiz bu oyunlara gelmemiş, ortak değerlerin istismar edilmesine asla fırsat vermemiştir.

ATMACA’YI TANITTI

* Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağının müjdesini buradan vermek istiyorum.

* Atmaca ülkemizi dünyada gemisavar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dahil etmiştir. Ordumuzun gözbebeği Atmaca inşallah yıl sonu itibariyle TSK envanterine katacağız birçok ülkenin ilgi duyması ve satın almak için bizimle görüşmesi gurur vericidir.

Türkiye'yi savunma sanayinde bir üst lige taşıyan tüm projelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. (DHA)

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