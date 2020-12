Erdoğan: Ne Avrupa, ne ABD ile çözülemeyecek bir sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı Töreni’ne videokonferans bağlantısı ile katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Tüm önemli karayolu ağlarının kavşak noktasına bir şehrimizdir Ankara. Çevresi gecekondularla kuşatılmış şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş Ak Parti belediye başkanlarının emeğini bir kenara koymak mümkün değil. Belediye başkanlığında farklı bir noktada olsak da merkezi yönetim olarak aynen devam edeceğiz.

“VANDALLIK PEŞİNDE KOŞANLARA RAĞMEN ANKARA’YI GELİŞTİRDİK”

* Tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına sahip Ankara’yı kara, demir ve havayollarıyla tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Niğde Otoyolu bunlardan biridir. Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara-İstanbul-Konya hızlı tren hatları, inşaatı süren Ankara-İzmir hızlı tren hattı bu yatırımlardandır.

* Halkçılık adına halk düşmanlığı, vandallık peşinde koşanlara rağmen Ankara’yı da geliştirdik. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kendi içlerindeki tecavüz ve tacizleri gizleyen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız.

* İstanbul Havalimanı’nı inşa ederken, kuşların göç haritasından tutun da birçok konuda iftira ve karalama kampanyası ortaya attılar. Açıp şimdi göç haritasına bakınca yeni havalimanımız değil, eski havalimanı haritasını görürsünüz.

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp “Bu proje 4 kuleden ibarettir” diyenlerin zil takıp oynadığını unutmadık.

“HER SINAMADAN ANLIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK”

* Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomi olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır.

* Milletimizle birlikte her engeli aştık. Her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır, hedefine doğru ilerlemektedir. Biz tüm hesaplarımızı, yatırımlarımızı, projelerimizi buna göre yapıyoruz.

“ÇÖZÜLEMEYCEK BİR SORUNUMUZ YOK”

* Bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüz açıktır. Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak kabul ettirdiğimize inanıyorum.

* Türkiye yeni küresel mimariden hak ettiği payı alacaktır. Dünyada yaşanan her gelişme Türkiye’nin gücünü teyit etmektedir. Ne Avrupa ile ne ABD ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki ülkelerle çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor.

* Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. Önümüzde katetmemiz gereken çok mesafe vardır. Proje ve icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz.

“2021 DEMOKRATİK VE EKONOMİK REFORMLAR YILI OLACAK”

* Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak faiz kur enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam temelli bir sistem kurmaya hazırız. Hedeflerimize ulaşabilmemiz neyi nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.

* Reformları hedeflerimize uygun şekilde, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve Meclisimizin takdirine sunacağız.

ANKARA’DAN SONRA ESKİŞEHİR’E BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı Töreni’nin ardından Eskişehir'deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri'nin açılış törenine de katıldı.