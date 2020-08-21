Erdoğan’ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman… Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilen “müjde” konusu halkın gündeminde yer alıyor. Erdoğan'ın ‘müjdeyi' açıklayacağı yer ve zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün saat 15.00’da İstanbul’da açıklama yapacağı öğrenildi.

ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Türkiye, Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi. Müjdenin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğuna ilişkin olması beklenirken, açıklamanın yeri ve saati de belli oldu. Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.