Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan’ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman… Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Cuma günü geldi ve söz konusu müjdenin saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. İşte Erdoğan'nın açıklama yapacağı yer ve saat...

11:11 -
Haberler Gündem
Erdoğan’ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman… Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilen “müjde” konusu halkın gündeminde yer alıyor. Erdoğan'ın ‘müjdeyi' açıklayacağı yer ve zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün saat 15.00’da İstanbul’da açıklama yapacağı öğrenildi.

ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Türkiye, Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi. Müjdenin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğuna ilişkin olması beklenirken, açıklamanın yeri ve saati de belli oldu. Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.

Cuma Cumhurbaşkanı istanbul Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta söz TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 11:35 21.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more