Son dakika… Erdoğan: Salgın yatay seyre geçmeye başladı

AKP MKYK toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ” Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, corona virüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz.” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür.

* Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz.

* Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir.

* Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir.

Ayrıntılar geliyor….