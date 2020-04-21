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Son dakika… Erdoğan: Salgın yatay seyre geçmeye başladı

Corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "salgın yatay seyre geçmeye başladı" dedi. Erdoğan, salgının ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüştüğünü ifade etti.

16:13 -
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Son dakika… Erdoğan: Salgın yatay seyre geçmeye başladı

AKP MKYK toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ” Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, corona virüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz.” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür.

* Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz.

* Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir.

* Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir.

Ayrıntılar geliyor….

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Son güncelleme: 16:21 21.04.2020
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