Erdoğan: Salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz

İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin corona virüsü salgınını en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

* Her ne kadar bu salgın sağlığımızla alakalı olsa da pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz. Bu süreçte ekonomik olarak en müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarına maske üretmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetlerini sağlayamadığını gördük.

* Sağlık sigortası olmayan insanların ölüme terk edildiği utanç verici sahnelerle karşılaştık. Sadece maddi zenginliğin sosyal adalete ve eşitliği temin etmeye yetmediği, bu süreçte acı bir şekilde ortaya çıkmıştır.

HİÇBİR VATANDAŞIMIZI SAHİP SİZ BIRAKMADIK

* Dünya genelinde 450 bine yaklaşan can kaybını sadece Covid 19 virüsünün ölümcül etkisine bağlamak son derece yanlıştır. Maalesef pek çok ülkede insanlar ancak paraları güçleri ve maddi imkanları oranında imkanlardan yararlanabilmektedir.

* Türkiye olarak bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer aldık. Zor bir sınavı başarı ile verdik. Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır anlayışı ile elimizdeki imkanları tüm insanlığın yararına kullanmaya gayret ettik. Kendi insanımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanında dünyanın 125 ülkesine sağlık yardımında bulunduk.